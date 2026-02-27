Terminal de Transporte de Bogotá movilizó cerca de 15 millones de personas a destinos nacionales

Bogotá D.C

Durante la rendición de cuenta del sector de movilidad de Bogotá, la Terminal de Transporte destacó su gestión que llegó a movilizar más de 14,8 millones de viajeros hacia destinos nacionales durante todo el 2025.

“Estamos haciendo más viajes locales que el Aeropuerto El Dorado , eso es un movimiento bien importante. Muestra que el turismo se está moviendo y que el sector está creciendo poco a poco”, señaló Rafael Alberto González, gerente general de la terminal.

Para continuar fortaleciendo su servicio y hacerle frente al transporte ilegal, la Terminal abrió un nuevo punto de operación en el sector de Yomasa .

Terminal de transporte ilegal

Muy cerca a la Terminal de Transporte de Salitre , la más grande de la ciudad y la que moviliza más pasajeros, los ciudadanos desde hace muchos años han denunciado sobre un punto ilegal de recogida de pasajeros.

Esto representa un peligro para los pasajeros que usan estos servicios ya que no son supervisados por las autoridades.