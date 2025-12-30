Entre maletas, esperas y reencuentros: Bogotá se mueve para despedir el 2025

Entre reencuentros, maletas y, en muchos casos, largas esperas, Bogotá vive una nueva jornada de alta movilidad en el cierre del 2025. Desde las principales vías de la ciudad hasta sus terminales de salida, el movimiento es constante: viajeros que buscan tomar un vuelo, abordar un bus o simplemente llegar a tiempo para reencontrarse con los suyos y despedir el año en familia.

En los últimos días de diciembre, la capital vuelve a activarse. Desde la madrugada, el Aeropuerto El Dorado y la Terminal de Transporte registran un aumento progresivo en la salida y llegada de pasajeros, tanto hacia destinos nacionales como internacionales.

Durante las primeras horas de la mañana, el panorama en el aeropuerto fue de operación controlada. Pasajeros coincidieron en que, pese a tratarse de una fecha clave, no se evidenciaron congestiones críticas, aunque sí un flujo constante que aumenta con el paso de las horas. Sin embargo, trabajadores del aeropuerto advierten que esta temporada suele venir acompañada de retrasos y pérdida de vuelos, especialmente por conexiones cortas y el afán de los viajeros.

Michael Ramírez, agente de servicios especiales, explicó que “En temporada llega mucha gente con vuelos largos y conexiones cortas. Todos con afán, las filas se llenan y se vuelve más difícil llegar a tiempo a los destinos. Este cierre de mes ha estado más tranquilo, pero en enero vuelve el alto tráfico”.

A pesar de esa relativa normalidad operativa, entre los viajeros se repite una preocupación: el costo de los tiquetes. Para muchos, viajar en estas fechas ha significado asumir precios más altos, especialmente hacia algunos destinos nacionales e internacionales.

Una pasajera que se encontraba en el Aeropuerto Internacional El Dorado, a punto de regresar a su país de residencia, aseguró que este año el costo de su pasaje aumentó de forma considerable: “Los precios son muy altos, casi impagables. Para estas fechas el valor del tiquete se sube casi al doble”.

Del aeropuerto, el recorrido continúa hacia la carretera. En la Terminal de Transporte Salitre de Bogotá, el panorama cambia. Aquí el movimiento es más intenso y las esperas se alargan según el destino y la hora de llegada. Destinos hacia la Costa Caribe y regiones como Arauca presentan alta demanda y aumento en los precios por temporada.

“Nos ha tocado esperar varias horas. Viajamos en familia, pero poco a poco van saliendo los buses”, relató uno de los pasajeros durante la mañana, cuando el flujo de personas era mayor.

Conductores y trabajadores del terminal confirman que, aunque la operación se mantiene estable durante el día, el movimiento aumenta conforme se acerca la noche. Desde la Superintendencia de Transporte se adelantan labores de vigilancia y control para garantizar los derechos de los usuarios, mientras se insiste en la recomendación de verificar la disponibilidad de tiquetes de manera virtual antes de desplazarse.

Héctor Ávila, conductor de bus intermunicipal, señaló que este cierre de año ha sido algo más tranquilo por coincidir entre semana, aunque hizo un llamado a la prudencia:

“Hay demanda, pero toca tener paciencia y organización, sobre todo en viajes largos. En carretera se ve mucha imprudencia y eso puede causar accidentes. Hay que cuidarnos todos”.

Así, entre el aire y la carretera, con calma o con espera, el cierre del 2025 deja una imagen común en Bogotá: miles de personas viajando con la esperanza de terminar el año en casa, junto a quienes más quieren.

