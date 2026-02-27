Sistema Andino de Integración pide a Colombia y Ecuador entendimiento para frenar tensión comercial

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa (d), argumentó la imposición arancelaria al gobierno de Gustavo Petro (i) a la falta de apoyo de Colombia en su lucha contra la violencia del narcotráfico en la frontera común. (Foto: Franklin Jacome/Getty Images) / Franklin Jacome

Por medio de un comunicado conjunto de los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración se declararon preocupados por las medidas que ha tomado Ecuador y Colombia que han afectado “seriamente el proceso andino de integración, generando impactos negativos en la vida de los ciudadanos y en el tejido socioeconómico de ambos países”.

Con este panorama se llama a los presidentes Gustavo Petro (Colombia) y Daniel Noboa (Ecuador) que encuentren ”un entendimiento negociado y mutuamente satisfactorio" que permita acabar con los choques comerciales iniciados por Ecuador.

Se resalta que este acuerdo debe estar “en el marco de la Comunidad Andina, de los compromisos internacionales asumidos por ambos países” y agrega que entre los compromisos también deben incluirse “los esfuerzos conjuntos para luchar contra la delincuencia organizada transnacional”.

Ecuador extiende la guerra comercial

El Gobierno ecuatoriano anunció el aumento el próximo 1 de marzo del 30% al 50% de la llamada “tasa de seguridad”, un arancel que impone a las importaciones provenientes de Colombia porque considera que ese país no ha concretado medidas de seguridad en la zona fronteriza.

“Tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia, Ecuador se ve en la obligación de adoptar medidas soberanas”, señaló el Ministerio de Producción en un comunicado.

¿Cómo llegamos a este punto?

La guerra comercial entre Ecuador y Colombia comenzó en enero cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció la aplicación de una “tasa de seguridad” del 30% a productos colombianos desde el 1 de febrero, una medida que, según explicó, respondía a la falta de acciones firmes del país vecino contra los grupos criminales y el narcotráfico.

En respuesta, Colombia anunció medidas similares y comenzó este martes a cobrar el mismo porcentaje a productos ecuatorianos, decisión que alcanza a 23 partidas arancelarias agrupadas en 73 subpartidas correspondientes a bienes agrícolas, alimenticios e industriales.

Como consecuencia, varios productos permanecen almacenados en bodegas de la ciudad de Tulcán, capital de la provincia del Carchi, fronteriza con Colombia, por la prohibición del país vecino de acceder vía terrestre.

La respuesta colombiana

El Gobierno colombiano expidió el decreto 170 de 2026 con el que impone aranceles del 30% a más de 20 líneas de productos originarios de Ecuador.

Algunos de los productos que llegan desde Ecuador que tendrán este nuevo impuesto son frijoles, arroz, grasas y aceites, cacao en polvo sin azúcar, plátanos frescos, banano bocadillo, grasas y aceites de pescado, entre otros.

En la lista también están incluidos alcoholes etílicos y aguardientes desnaturalizados, insecticidas, fungicidas y desinfectantes y algunos tubos.

El decreto también establece una restricción al ingreso de mercancías proveniente de Ecuador, por Ipiales y Puerto Asís, tales como el arroz “paddy”, arroz pardo, entre otros.