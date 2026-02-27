Recuperan 266 hectáreas afectadas por antiguas operaciones petroleras en el Magdalena Medio

Un total de 266 hectáreas han sido recuperadas en el Magdalena Medio desde 2019 en terrenos que habían quedado afectados por prácticas petroleras de hace más de 40 años.

En el campo Llanito, por ejemplo, se intervinieron seis predios que suman 28 hectáreas. En la zona conocida como La Macarena, de 19 hectáreas afectadas, 13 ya fueron restauradas.

Para este año se tiene previsto recuperar otras 5,5 hectáreas en la región.

Los trabajos incluyen procesos biológicos que permiten limpiar los suelos contaminados con hidrocarburos. Estos procedimientos son supervisados con análisis de laboratorio para garantizar que se cumplan los estándares ambientales exigidos por la ley.

En los últimos tres años, la inversión destinada a estas labores en el Magdalena Medio alcanza los $100 mil millones.