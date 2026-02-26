Este viernes 27 de febrero arranca la IV Feria del Café en Bucaramanga con 320 familias cafeteras
25 productores con marca propia participarán en el evento que se realizará hasta el 1 de marzo en Neomundo.
Del 27 de febrero al 1 de marzo se realizará en el Centro de Convenciones Neomundo la IV Feria del Café del Nororiente Colombiano. Un evento que reunirá a 320 familias cafeteras vinculadas al sector en la ciudad.
De esas familias, 100 han recibido acompañamiento del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (IMEBU) en procesos de formalización, fortalecimiento empresarial y acceso a mercados.
Actualmente, 25 cafeteros cuentan con marca propia. De ese grupo, 21 participarán como expositores durante la feria, distribuidos en siete marcas por día, con el objetivo de garantizar visibilidad y oportunidades comerciales.
Durante los tres días del evento también se realizará una subasta de café y el IMEBU llevará su oferta institucional en líneas de financiación, intermediación laboral, asesoría empresarial y herramientas para la comercialización digital.
La feria busca fortalecer la economía del sector cafetero y abrir nuevas oportunidades de mercado para productores y emprendedores locales.