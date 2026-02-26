Este viernes 27 de febrero arranca la IV Feria del Café en Bucaramanga con 320 familias cafeteras

Del 27 de febrero al 1 de marzo se realizará en el Centro de Convenciones Neomundo la IV Feria del Café del Nororiente Colombiano. Un evento que reunirá a 320 familias cafeteras vinculadas al sector en la ciudad.

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

De esas familias, 100 han recibido acompañamiento del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (IMEBU) en procesos de formalización, fortalecimiento empresarial y acceso a mercados.

Actualmente, 25 cafeteros cuentan con marca propia. De ese grupo, 21 participarán como expositores durante la feria, distribuidos en siete marcas por día, con el objetivo de garantizar visibilidad y oportunidades comerciales.

Durante los tres días del evento también se realizará una subasta de café y el IMEBU llevará su oferta institucional en líneas de financiación, intermediación laboral, asesoría empresarial y herramientas para la comercialización digital.

La feria busca fortalecer la economía del sector cafetero y abrir nuevas oportunidades de mercado para productores y emprendedores locales.