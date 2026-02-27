Reapareció el candidato Andrés Vásquez: esto se sabe

El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, relató que el propio candidato, Andrés Vásquez, llegó caminando en la noche del jueves hasta su vivienda en Pelaya, donde manifestó a sus familiares que no estuvo secuestrado.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Según la versión del candidato, fue trasladado en motocicleta y permaneció en un lugar del que aseguró no tener claridad, en donde estuvo retenido, sin embargo la situación aun es confusa.

Esquivel explicó que el aspirante político nunca fue sacado de Pelaya y que lo ocurrido no estaría relacionado con su candidatura, por la información entregada por el mismo Vásquez.

Amplio despliegue institucional

Ante la denuncia inicial, se activó un operativo que involucró a cerca de 120 hombres del Ejército y la Policía, así como a un fiscal especializado del Gaula. Además, se realizaron dos consejos de seguridad y se ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para esclarecer el caso.

“La dimensión de la noticia era que había un candidato al Senado secuestrado en el Cesar, lo que nos ponía en la mirada nacional como un territorio inseguro, no siendo así”, enfatizó Esquivel, quien defendió el fortalecimiento de la Fuerza Pública en el departamento.

En la madrugada de este viernes, las autoridades confirmaron que Vázquez salió hacia Bucaramanga, para continuar con su agenda de proselitismo político.

Investigación en curso

Esquivel señaló que, si bien el propio candidato ha señalado que no fue víctima de un secuestro por parte de ningún grupo armado ilegal, las autoridades insisten en que debe esclarecerse lo ocurrido.

“Ningún grupo se atribuyó la autoría de este hecho. Él dice que nunca salió de Pelaya, pero tiene que decir quién lo tenía”, sostuvo el secretario.

El caso quedó en manos de un fiscal especializado del Gaula, con apoyo del CTI y la Sijín, que deberán establecer si existió algún tipo de retención ilegal y bajo qué circunstancias se produjo.