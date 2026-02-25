Reportan la desaparición de Andrés Vásquez, candidato al Senado, en el Cesar

Andrés Vásquez, candidato al Senado y quien integra el Partido Conservador, fue reportado como desaparecido este miércoles 25 de febrero.

Según se conoció, la desaparición del candidato se dio en la mañana de este miércoles, cuando se desplazaba hacia Aguachica tras visitar a su padre en el municipio de Pelaya.

Mientras tanto, las autoridades en el Cesar están en alerta tras la desaparición del candidato y adelantan la búsqueda para dar con su paradero.

Autoridades activan Consejo de Seguridad

Tras conocerse la desaparición del candidato Vásquez, las autoridades del departamento activaron un Consejo de Seguridad Extraordinario.

Según detallaron los familiares del político, Vásquez se desplazaba hacia el municipio de Aguachica para realizar una entrevista con un medio de comunicación.

“Su vehículo fue hallado junto a las pertenencias del candidato. Pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación al tiempo que reclamamos del Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos”, indicó el Partido Conservador a través de sus redes sociales.