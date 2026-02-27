Procaps renovó su marca tras 50 años de operación

La farmacéutica Procaps presentó la evolución de su marca, un hito con el que busca reflejar la transformación estratégica que atraviesa la organización y su proyección hacia el futuro en el sector salud.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La nueva imagen corporativa proyecta ciencia, innovación y liderazgo, así como un compromiso sólido con la salud de millones de personas. Este cambio se materializa en una identidad visual más moderna y científica, que incluye el rediseño del logotipo, una paleta cromática renovada y un sistema gráfico alineado con estándares globales de innovación farmacéutica.

De acuerdo con la compañía, esta actualización es coherente con su crecimiento sostenido y sus avances científicos en los últimos años. La evolución visual, señalan, busca consolidar a Procaps como un referente dentro del sector farmacéutico en Latinoamérica, región donde mantiene una presencia activa.

“Esta evolución de nuestra marca es un símbolo de confianza que han depositado en Procaps® los profesionales de la salud, los pacientes, nuestros clientes y aliados estratégicos durante 50 años. Representa continuidad, transformación, innovación y un firme compromiso con el acceso a la salud”, afirmó Melissa Angelini, CEO interina de la organización.

La empresa también destacó que continuará fortaleciendo su operación en Latinoamérica con una marca renovada, conectada con la excelencia operativa, la innovación farmacéutica y la generación de impacto positivo en los sistemas de salud de la región.

Por su parte, Luis Palacios, CCO de la compañía, aseguró: “Esta evolución es una expresión clara de quiénes somos hoy y hacia dónde vamos: una organización que innova, crece y se transforma para seguir ofreciendo medicamentos de altísima calidad, generando un impacto positivo y sostenible en la salud de la región”. Con este paso, Procaps apunta a avanzar con mayor foco, solidez y resultados sostenibles, impulsando la salud como motor de transformación de vidas.