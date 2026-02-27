“Sí estamos en una guerra”: advertencia del Gobierno durante diálogos con bandas de Barranquilla

“Sí estamos en una guerra”. Con esa frase, el delegado de la Consejería Comisionada de Paz, Camilo Pineda, describió la gravedad del momento que atraviesan Barranquilla y el departamento del Atlántico en materia de seguridad.

La declaración se produjo durante la presentación de la construcción conjunta de la hoja de ruta para la paz urbana en Barranquilla, una iniciativa liderada por la Consejería Comisionada de Paz y el Instituto para la Paz y la Democracia de la Universidad Autónoma del Caribe, desarrollada en un hotel del norte de la ciudad.

En su intervención, Pineda hizo un balance de los homicidios registrados en lo corrido del año y advirtió que las cifras evidencian una escalada violenta preocupante.

Según indicó, en enero se contabilizaron 96 asesinatos, mientras que en febrero , a la espera del cierre oficial y la verificación de las autoridades, se estiman más de 70 víctimas.

“Eso es un montón para un mes tan corto como febrero. Sí estamos en una guerra”, reiteró el funcionario, al subrayar que, de confirmarse los datos, el acumulado en apenas dos meses superaría las 170 muertes violentas.

Inversiones y territorialización

En medio de este escenario, Pineda explicó que la hoja de ruta busca pasar del diagnóstico a la acción, mediante intervenciones concretas en los sectores más golpeados por la violencia.

Indicó que se adelantan gestiones, junto al padre Cirilo y varios ministerios del Gobierno Nacional, para aterrizar inversiones sociales y proyectos específicos en el suroccidente de Barranquilla.

La apuesta, dijo, es demostrar que la paz puede traducirse en gestión territorial efectiva y en transformaciones visibles para las comunidades.

El funcionario precisó que, por ahora, el tema de indemnizaciones a víctimas no está incluido formalmente en la agenda de diálogos, aunque no se descarta que pueda abordarse en etapas posteriores.

Traslados suspendidos

Frente a los traslados de cabecillas de estructuras criminales a Barranquilla, Pineda aclaró que la medida se encuentra suspendida temporalmente.

“No está descartada ni cancelada”, afirmó, al señalar que cualquier decisión en ese sentido requerirá un abordaje institucional más profundo, con participación de la Fuerza Pública y otras entidades del Estado.