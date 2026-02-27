Policía Metropolitana intensifica controles en Las Américas para frenar homicidios en Barranquilla

Tras registrarse varios hechos de inseguridad, entre estos crímenes cometidos en el barrio Las Américas, en el suroccidente de Barranquilla, en Caracol Radio se alertó a la Policía Metropolitana, que desplegó un operativo.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Esta actividad fue liderada por diferentes especialidades policiales, en cabeza de unidades de prevención y educación ciudadana, con el objetivo de anticiparse al delito mediante acciones de acercamiento comunitario, control territorial y fortalecimiento de la presencia institucional en zonas priorizadas.

Durante la jornada, uniformados adelantaron planes de registro y control, así como actividades de sensibilización dirigidas a la comunidad.

Se socializó el cartel de los más buscados

De igual manera, se socializaron volantes informativos con los carteles de los más buscados por el delito de homicidio, dando a conocer las líneas habilitadas para denunciar hechos que afecten la vida y la seguridad de los ciudadanos, promoviendo la participación activa de la comunidad en la construcción de entornos seguros.

El general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó que “estas intervenciones reflejan el compromiso institucional de continuar fortaleciendo las acciones preventivas y operativas en sectores priorizados, trabajando de manera articulada con la ciudadanía para anticiparse a las conductas delictivas y garantizar mayores condiciones de tranquilidad y convivencia”.

Estas acciones continuarán desarrollándose de manera permanente, con el fin de consolidar la seguridad y generar entornos más seguros para todos los habitantes del suroccidente de la ciudad.

La Policía Nacional invitó a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través de la línea de emergencias 123, la línea 165 del GAULA y la Línea Contra el Crimen 317 896 5523, garantizando absoluta reserva.