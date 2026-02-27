Asesinan a reconocido ganadero en el Atlántico: la Policía investiga si fue por extorsión

En la mañana de este viernes 27 de febrero, la tranquilidad de la vía La Cordialidad se vio interrumpida por un ataque sicarial que cobró la vida del reconocido ganadero Vicente Mercado Cepeda. El crimen ocurrió en jurisdicción del municipio de Sabanalarga, Atlántico.

Según los reportes extraoficiales, Mercado Cepeda se desplazaba en su camioneta particular cuando, a la altura del sector conocido como el estadero ‘El Chiqui’, fue interceptado por dos sujetos armados a bordo de una motocicleta.

Al notar la presencia de los sicarios, el ganadero realizó una maniobra evasiva para intentar escapar; sin embargo, los delincuentes lo alcanzaron y le propinaron múltiples impactos de bala a través de la ventanilla del conductor.

Tras el ataque, la víctima perdió el control del automotor, el cual se salió de la vía y terminó impactando contra una paredilla y un poste de energía.

Hipótesis

Mercado Cepeda falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas. Al sitio arribaron unidades de la Policía del Atlántico y del CTI de la Fiscalía para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones pertinentes.

Aunque las autoridades no han descartado ninguna línea de investigación, la hipótesis principal apunta a que el homicidio podría estar vinculado a un caso de extorsión.

Asimismo, se ha desplegado un “plan candado” en las rutas que conectan a Sabanalarga con municipios vecinos para dar con el paradero de los responsables.