Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

27 feb 2026 Actualizado 01:11

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

“Que no quede en la impunidad”: SENA tras crimen de aprendiz en Las Américas, en Barranquilla

Se trata de la joven de 17 años asesinada en la tarde de este miércoles, 25 de febrero.

Imagen de referencia armas de fuego(Colprensa)

Imagen de referencia armas de fuego(Colprensa)

Efraín

Barranquilla

A través de un comunicado, el SENA pidió a las autoridades que se esclarezca los hechos, identificar a los responsables y garantizar que esta sucedo “no quede en la impunidad”.

“La violencia no puede arrebatar más vidas ni truncar los sueños de quienes ven en la educación una oportunidad para construir paz”, se lee en el comunicado.

Lea también: Procuraduría pide resolver legalidad de la “prueba reina” para instalar juicio contra Nicolás Petro

La joven era aprendiz del programa Tecnólogo en Desarrollo de Medios Gráficos Visuales del Centro Industrial y de Aviación.

El SENA envió sus condolencias a sus familiares y amigos, mientras tanto, la Policía sigue investigando este crimen.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir