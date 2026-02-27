“Que no quede en la impunidad”: SENA tras crimen de aprendiz en Las Américas, en Barranquilla
Se trata de la joven de 17 años asesinada en la tarde de este miércoles, 25 de febrero.
A través de un comunicado, el SENA pidió a las autoridades que se esclarezca los hechos, identificar a los responsables y garantizar que esta sucedo “no quede en la impunidad”.
“La violencia no puede arrebatar más vidas ni truncar los sueños de quienes ven en la educación una oportunidad para construir paz”, se lee en el comunicado.
La joven era aprendiz del programa Tecnólogo en Desarrollo de Medios Gráficos Visuales del Centro Industrial y de Aviación.
El SENA envió sus condolencias a sus familiares y amigos, mientras tanto, la Policía sigue investigando este crimen.