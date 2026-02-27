Mientras simulaba su muerte en Tik Tok, alias ‘Lobo’ utilizaba dron para anticiparse a operaciones
El equipo, considerado de uso avanzado, corresponde a un dron tipo hexacóptero.
En medio de la ofensiva contra el GAO-r Estructura 36, inteligencia militar confirmó que alias ‘Lobo’, cabecilla de comisión señalado de utilizar redes sociales para simular su muerte y evadir la presión de las autoridades, operaba con un dron de alta capacidad que fue incautado durante operaciones en el norte antioqueño.
El equipo, considerado de uso avanzado, corresponde a un dron tipo hexacóptero de gran tamaño, con seis hélices, sistema de aterrizaje elevado y control remoto de largo alcance, lo que le permite estabilidad de vuelo, mayor capacidad de carga y autonomía superior frente a drones comerciales convencionales.
De acuerdo con fuentes militares, este tipo de aeronave no tripulada puede ser utilizada para:
- Reconocimiento aéreo de tropas.
- Vigilancia de movimientos de la Fuerza Pública.
- Grabación de operaciones armadas para propaganda.
- Posible adaptación para transporte de cargas o artefactos.
Durante el procedimiento fueron hallados además controles remotos profesionales con pantalla integrada, baterías de alta duración, módulos electrónicos, radios de comunicación y documentación de interés para la inteligencia militar.
Las autoridades investigan si el equipo habría sido adaptado para el lanzamiento o transporte de artefactos explosivos, una modalidad que ha venido siendo advertida en otras zonas del país.
Alias ‘Lobo’, quien tiene orden de captura vigente por homicidio agravado, concierto para delinquir y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, habría intentado generar desinformación en plataformas como TikTok difundiendo contenidos sobre su presunta muerte en combate, mientras mantenía capacidades tecnológicas para fortalecer acciones armadas y de inteligencia ilegal en territorio.
Algo similar ocurre con alias ‘Guaricho’, tercer cabecilla del mismo grupo, quien también ha sido mencionado en contenidos difundidos en redes que buscan generar confusión sobre su paradero.