“Lo que ha hecho el presidente Petro es disparar los costos de la salud”: Cecilia López, exministra

Recientemente el Gobierno Nacional expidió el decreto 182 de 2026, por medio del cual hace cambios significativos en el sistema de salud en el país.

En concreto, el decreto crea el Capítulo 7 al régimen de salud y establece mecanismos diferenciales para organizar la presencia de las EPS en departamentos y municipios, según su población y participación en el mercado.

Eso quiere decir que al menos 3 millones de afiliados serán trasladados entre EPS de acuerdo con su territorio. La Nueva EPS, Mutual Ser y SOS recobrarían a la mayoría.

En el marco de este decreto que ha generado bastantes reacciones, en 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, la exministra Cecilia López dio a conocer su opinión.

¿La Nueva EPS está lista para soportar más usuarios?

“Claro que no, en mi experiencia he visto que la salud en manos de la política es un desastre. Ya hemos visto los casos que se han denunciado, sabemos que no tiene la capacidad, no tiene el nivel técnico, no tiene la actitud, no tiene ninguna de las condiciones para responder a los afiliados que tiene, que son muchísimos. Y si ahora le agregan en medio de esta crisis, me temo que la situación de la población en general, pero la que más acude, que es la gente de ingresos más medios y más bajos, son los que van a tener una pésima atención”, puntualizó la exministra.

¿Cuál es la estrategia con esta movida?

Cecilia López indicó que lo que están buscando es desbaratar el sistema de salud y estatizarlos totalmente.

“Lo que el presidente ha hecho es disparar, por un lado, los costos de la salud. La salud prepagada se volvió imposible para la mayoría de la gente que antes pagaba el sistema, porque hay una demanda de todo el mundo y por otro lado, la atención en el sistema del Estado del gobierno es un desastre”.

Agregó que no se puede justificar ante el país cómo la Nueva EPS va a atender a 3 millones de usuarios más, si en este momento hay tantos casos de personas fallecidas por falta de medicamentos que no fueron entregados a tiempo.

