Campesinos de Cerrito en Santander anuncian paro desde el 1 de marzo por proyectos productivos

Productores de papa, ganaderos lecheros, asociaciones sociales y juntas comunales de Cerrito, en Santander, convocaron a un paro campesino indefinido que iniciará el próximo domingo 1 de marzo de 2026, a partir de las 6:00 de la mañana, en el parque principal del municipio.

De acuerdo con los organizadores, la jornada se desarrollará como una manifestación pacífica por la dignidad campesina. Sin embargo, también contemplará el bloqueo de la vía central Troncal del Norte, medida que, según anunciaron, “se mantendrá de manera indefinida hasta obtener respuestas concretas de las autoridades”.

Los voceros de la manifestación señalaron que “la decisión se tomó ante la falta de presencia institucional de la autoridad ambiental en el municipio”. Manifestaron su inconformidad por la ausencia de la licencia ambiental necesaria para avanzar en los proyectos de la planta lavadora de papa y la planta pasteurizadora de leche, iniciativas que consideran clave para fortalecer el desarrollo productivo y económico de la región.

Los convocantes aseguraron que "la movilización continuará hasta que se definan soluciones y compromisos claros frente a estos proyectos, que buscan mejorar la comercialización, transformación y competitividad de los productos agrícolas y pecuarios de los campesinos de Cerrito".