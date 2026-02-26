“Es el momento de recuperar el pie de fuerza en Bogotá”: Andrés Sánchez, candidato a la Cámara

Andrés Sánchez, conocido como “el patrullero de la noche” y candidato a la Cámara por Bogotá por la coalición Bogotá Entre Todos, expuso en 6AM W uno de los problemas más urgentes que enfrenta Bogotá, el déficit de policías. “La ciudad está experimentando un déficit cercano a 8.000 policías”, afirmó Sánchez, quien destacó que la ciudad necesita al menos 24.000 uniformados para garantizar la seguridad en las calles.

Sánchez indicó que el actual número de efectivos en Bogotá, de 15.700, es insuficiente para hacer frente a la creciente inseguridad y explicó que, de llegar al Congreso, su propuesta es asegurar recursos en el Presupuesto General de la Nación para aumentar progresivamente el pie de fuerza en Bogotá. “Estamos hablando entre 500 y 1.000 policías más al año”, dijo el candidato.

Causas del déficit policial en Bogotá

El candidato también mencionó que parte de la responsabilidad de este déficit recae en la falta de representación de Bogotá en el Congreso, pues muchos de los representantes se habrían “enfocado en otros departamentos”, dejando a la capital sin los recursos necesarios para reforzar la seguridad.

Posición sobre la regulación del cannabis

En la misma entrevista, Sánchez también fue cuestionado sobre la propuesta de regular el cannabis de uso adulto, un tema que siempre llega al Congreso. El candidato expresó que, aunque se debatirá, Cambio Radical “no apoya esta propuesta”.

Llamado a la unidad y la paz electoral

El candidato a la Cámara de Bogotá finalizó la entrevista haciendo un llamado a la unidad política y a la paz electoral. “Colombia necesita una conversación pública con altura, donde el centro sean los ciudadanos y sus necesidades”, afirmó. También destacó la importancia de tener unas elecciones libres, transparentes y tranquilas.

