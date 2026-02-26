Riesgo por ceciente del Río Cauca: Bolombolo en alerta roja y La Pintada en alerta amarilla

Antioquia

De acuerdo con Daniel Galeano, director encargado del Dagran, desde hace dos días se recibieron notificaciones del IDEAM sobre precipitaciones aguas arriba, particularmente en el municipio de Caldas. Posteriormente, el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (SAMA) ratificó una alerta naranja que se extendía desde La Pintada, pasando por el occidente del departamento, hasta municipios del Bajo Cauca.

Sin embargo, en la mañana de este martes, tras una revisión técnica realizada hacia las 6:00 a. m., se confirmó que en La Pintada la alerta descendió de naranja a amarilla. Pese a ello, las autoridades insisten en no bajar la guardia, debido a que continúan las lluvias en la cuenca alta del río, lo que podría generar nuevas crecientes que impacten territorio antioqueño.

Alerta roja en Bolombolo

La situación más crítica se presenta actualmente en el corregimiento de Bolombolo, jurisdicción del municipio de Venecia, donde se declaró alerta roja. Según explicó el funcionario, entre La Pintada y Bolombolo confluyen afluentes como el río Tapartó y el río San Juan, que incrementan el caudal del Cauca.

La alerta roja aplica únicamente para Bolombolo, mientras que en otros municipios ribereños se mantiene monitoreo preventivo. Las autoridades han establecido coordinación con los consejos municipales de gestión del riesgo en localidades como Zaragoza, El Bagre y Salgar.

Afectaciones y búsqueda de desaparecidos

Las cifras de víctimas no han variado, aunque se reportan afectaciones en movilidad y en la conducción del acueducto en los corregimientos de San Juancito y Siete Vueltas.

En cuanto a la emergencia por desaparición de un hombre y una menor en el sector de Quebrada La Herrera (sector Querétaro), el director señaló que continúa activo el Puesto de Mando Unificado (PMU) y las labores de búsqueda, a las que se han sumado comunidades aledañas en puntos estratégicos del afluente.