Deterioro de la Escuela Manuela Beltrán en El Playón, Santander: denuncian riesgos para estudiantes

Bucaramanga

Habitantes del municipio de El Playón en Santander, manifestaron su preocupación por el estado de la infraestructura de la Institución Educativa Manuela Beltrán, tras denunciar múltiples fallas que, según la comunidad, ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de los estudiantes.

De acuerdo con un pronunciamiento ciudadano difundido en videos, uno de los principales problemas es un muro que se encuentra en riesgo de colapso, lo que ha obligado a restringir el paso en algunos sectores del plantel. Sin embargo, padres de familia y habitantes aseguran que las medidas preventivas no son suficientes ante el peligro que representa la estructura.

Además, la comunidad reportó que el colegio enfrenta fallas eléctricas que han dejado a los estudiantes sin servicio de energía, situación que, afirman, ya fue notificada a las autoridades sin que hasta el momento se haya dado una solución definitiva.

Otro de los puntos críticos es el deterioro general de las instalaciones, con presencia de humedades, proliferación de zancudos y un techo que requiere intervención urgente. Según los denunciantes, estas condiciones afectan el ambiente escolar y podrían generar riesgos para la salud de los menores.

“Es preocupante lo que está pasando, porque no es justo que nuestros hijos sigan estudiando en estas condiciones. La educación es el futuro del municipio”, señalaron en el mensaje.

La comunidad hizo un llamado a la administración municipal y a las autoridades educativas departamentales, para que prioricen la intervención del plantel y se garanticen espacios seguros y adecuados para los estudiantes, evitando posibles emergencias y afectaciones en el proceso educativo.