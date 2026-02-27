Tres estudiantes intoxicadas con clonazepam en colegio de San Gil, Santander

Tres estudiantes de séptimo grado, con edades entre los 13 y 14 años, resultaron intoxicadas con clonazepam en un colegio de San Gil. Los estudiantes tuvieron que ser trasladadas al Hospital Regional del municipio.

Las adolescentes permanecieron bajo observación médica durante más de 24 horas con síntomas como pérdida de conocimiento y desmayos.

De acuerdo con versiones conocidas tras el hecho, una de las menores habría ingerido el medicamento sin saber que estaba mezclado en una bebida.

El caso se suma a un episodio registrado días atrás en la misma institución educativa, donde cinco estudiantes también resultaron afectadas por el consumo del mismo fármaco.

Las autoridades investigan si los hechos podrían estar relacionados con una práctica difundida en redes sociales que incentiva el consumo del medicamento como parte de un reto entre jóvenes.

El clonazepam pertenece al grupo de las benzodiacepinas y solo debe ser suministrado bajo prescripción médica. Su uso sin control puede generar somnolencia severa, alteraciones neurológicas y riesgo de sobredosis.

La SIJIN, el grupo de Infancia y Adolescencia y el ICBF avanzan en las investigaciones para determinar cómo están ingresando estas sustancias a los colegios y quién estaría detrás de su distribución. Por el caso anterior, un hombre fue capturado y se encuentra en proceso de judicialización.