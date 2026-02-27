Desempleo en Colombia se reduce en enero al 10.9%, confirmó el DANE

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) confirmó que la tasa de desempleo en Colombia para enero de 2026 alcanzó el 10,9%. Esta cifra representa una disminución de 0,7 puntos porcentuales en comparación con el 11,6% registrado en el mismo mes del año anterior.

El director de metodología del DANE, César López manifestó la tasa de desocupación de los hombres, para el total nacional en enero de 2026 fue del 8,7%, mientras que para las mujeres fue del 13,8%

Esta reducción se presenta a pesar de la advertencia de sectores económicos que habían advertido de un repunte del desempleo por el aumento del salario mínimo del 23.7%.

En enero la población ocupada se incrementó en 324 mil personas que ingresaron al mercado laboral llegado a 23.3 millones de colombianos ocupados, los desempleados 2.8 millones y las personas fuera de la fuerza de trabajo se ubicaron en 14.9 millones.

Las ciudades que registraron las mayores tasas de desocupación en este periodo fueron Quibdó (24,6%), seguida de Cartagena (14,6%) y Riohacha (13,6%). Estas tres ciudades presentaron variaciones estadísticamente significativas. Por otro lado, las menores tasas de desocupación se observaron en Bogotá D.C. (7,5%), Manizales A.M. (7,7%) y Villavicencio (7,7%). En este grupo, Bogotá D.C. y Manizales A.M. registraron variaciones estadísticamente significativas.

Por su parte, la proporción de población ocupada informal para enero de 2026 disminuyó 1,1 puntos porcentuales en el total nacional alcanzando el 55,0%. Finalmente, en el trimestre móvil noviembre de 2025 – enero de 2026, la tasa de desocupación de la población joven se ubicó en 15,3%., estas se observaron en Villavicencio (12,2%), Bogotá D.C. (12,4%) y Florencia (14,1%); estas dos últimas ciudades registraron variaciones estadísticamente significativas.