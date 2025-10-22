Censo Económico 2025: conéctese a la transmisión especial de resultados del DANE y Caracol Radio

Colombia

El Censo Económico Nacional Urbano 2025, la operación estadística liderada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), no solo recogió datos fundamentales sobre las actividades económicas urbanas del país, sino que también reflejó la diversidad cultural, territorial y empresarial que caracteriza a Colombia.

Colombia conocerá muy pronto la nueva radiografía de su economía urbana, todo gracias a una emisión conjunta entre Caracol Radio y DANE, donde se presentarán los principales hallazgos y aprendizajes del mayor esfuerzo estadístico en materia económica realizado en las últimas décadas en el país.

¿Dónde y cuándo será la transmisión?

Este 23 de octubre, a partir de las 9:00 A.M., el país podrá acceder a una mirada inédita sobre su realidad económica urbana en la transmisión disponible en vivo a través del canal de YouTube de Caracol Radio, donde se reunirá a autoridades del DANE y a reconocidos expertos nacionales e internacionales, quienes analizarán el impacto de este operativo sin precedentes.

Se espera que este espacio sirva de apertura oficial a la fase de divulgación de resultados, la cual se extenderá hasta 2026.

Una conversación con voces clave

Durante el espacio de divulgación participarán la directora del DANE, Piedad Urdinola, y la subdirectora técnica, Andrea Ramírez. Ambas compartirán cómo se llevó a cabo esta recolección de datos y el valor que tendrá la información para la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones empresariales.

Además, se abordarán temas como la incorporación de herramientas tecnológicas para el procesamiento de datos en tiempo real, la protección de la confidencialidad de la información recolectada, y los desafíos superados para garantizar la cobertura en todo el territorio urbano.

La economía urbana

El Censo Económico 2025 se propuso caracterizar las actividades económicas de las zonas urbanas del país, cubriendo todos los municipios con un despliegue logístico robusto. Este proceso permitió recopilar información detallada sobre miles de unidades productivas, con un enfoque diferencial que reconoce la diversidad étnica, territorial y cultural del tejido económico colombiano.

Este Censo no solo representa una fuente valiosa de datos actualizados para el país, sino que también deja un legado institucional al fortalecer el sistema estadístico nacional. La fase de difusión comenzará oficialmente en noviembre, cuando se empiecen a entregar los primeros análisis sectoriales y microdatos a entidades públicas, empresarios, gremios y académicos.

La invitación está abierta para todos los colombianos interesados en conocer cómo está conformado el panorama económico urbano actual. Esta transmisión será una oportunidad única para comprender el alcance del Censo y su potencial transformador en la planificación y desarrollo del país.