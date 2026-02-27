Bancolombia abrirá todas sus sucursales físicas el sábado, para atender a afectados por fallas

Mujer con un celular y al fondo una de las oficinas de Bancolombia (Fotos vía cortesía de Bancolombia y Getty Images)

Bancolombia anunció que abrirá todas sus sucursales físicas este sábado 28 de febrero en todo el país para que los colombianos hagan transacciones y resuelvan sus solicitudes, tras las fallas presentadas esta semana.

En Bogotá los horarios de atención serán de 9:00 a. m. a 1:00 p.m. y en el resto del país de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

El banco señaló que la medida la toman para brindar atención a quienes no han podido resolver sus inconvenientes tras las intermitencias de sus servicios, que se empezaron a presentar desde el mantenimiento programado del fin se semana.

“Sabemos que esta semana no fue fácil y que muchos de nuestros clientes no pudieron hacer sus trámites. Por eso, este sábado 28 de febrero, abrimos nuestras 522 oficinas en todo el país para atenderlos. Sin excusas, seguimos avanzando”, expresó la entidad financiera.

¿Por qué presentó fallas Bancolombia?

En medio de un mantenimiento programado durante el pasado fin de semana, en el que estaban haciendo un cambio temporal para pasar la operación digital de Medellín a Bogotá, y que el sistema fuera más potente y mejorara el servicio, tuvieron dificultades. El problema de Bogotá se replicó en los otros centros de cómputo

Específicamente, tuvieron un problema con el software que les provee IBM.

En la noche del lunes apagaron todos los servicios para corregir y el martes en la madrugada se reactivó. Pero en en la noche del miércoles nuevamente tuvieron que suspender nuevamente algunos servicios.

Esto produjo millones de quejas de afectados que no pudieron realizar pagos, y por ende les cobran intereses; o no podían hacer consignaciones; o no veían reflejados los pagos ni hacer transferencias a Nequi.