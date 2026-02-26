Devolución de dinero a los clientes afectados nos puede tomar un poco más de tiempo: CEO Bancolombia

Luego de restablecer su operación a mediodía de este jueves, tras cinco días de fallas, el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, aseguró esta tarde que “están los servicios disponibles al 100%”.

No obstante, señaló que puede haber situaciones particulares que entrarán a revisar, pero que, en términos generales, todo está operando con normalidad.

No obstante, en redes sociales todavía algunos afectados reportan fallas en algunos asuntos, como no ver los datos correctos o impedimento para hacer algunas operaciones.

¿Y la devolución de dinero a los afectados?

El presidente del banco señaló que “el dinero a los afectados lo vamos a devolver, eso nos puede tomar un poco más de tiempo. Son muchos clientes y tenemos que evaluarlo y entender las afectaciones”, afirmó.

A ello agregó: “no lo podremos hacer mañana, pero iremos tomando las medidas para compensar a cada cliente”.

Y es que hay personas que no pudieron pagar obligaciones, nómina, arriendo, servicios, entre otros.

¿Esta falla se puede volver a presentar?

Hay que recordar que el daño se causó en el software de IBM, proveedor de esta entidad financiera. De hecho, el banco estaba haciendo un cambio temporal para pasar la operación de Medellín a Bogotá, para actualizar el de Medellín, y que fuera más potente para mejorar el servicio, pero tuvieron dificultades en el proceso que llevó a la crisis que se presentó.

Tras superar esto, el presidente de Bancolombia señaló este jueves que están “haciendo todo lo posible para que esto no se vuelva a presentar. Tenemos la confianza de que la estabilidad en la plataforma es buena, estamos tomando todas las medidas de monitoreo”.