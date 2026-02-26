Bancolombia reconoce fallas en su sistema y realiza nuevo apagón en sus servicios

Bancolombia cierra una de sus plataformas más importantes: ¿Qué pasará con el dinero?

El presidente del banco, Juan Carlos Mora, reconoció en una carta fallaron y pidieron disculpas a sus clientes.

“Hoy queremos empezar por lo más importante: fallamos a una promesa esencial. La promesa de que su dinero estaría disponible cuando lo necesitaran. La promesa de tranquilidad. Y cuando se administra confianza, fallar no es una opción. Por eso, antes que explicar, queremos decirles gracias por su paciencia y pedirles disculpas, sin excusas”, aseguró Bancolombia.

La entidad explicó que la medida se da tras un procedimiento de actualización tecnológica que presentó inconvenientes y cuyo restablecimiento ha tomado un tiempo adicional. Según el banco, el objetivo es garantizar que la plataforma opere con mayor estabilidad en adelante.

Cabe indicar que en días pasados, algunos usuarios habían reportado intermitencias en la aplicación y demoras puntuales en ciertos servicios.

Frente a este nuevo escenario, el banco señaló que la decisión de apagar temporalmente los sistemas busca completar ajuste

Según la compañía, la actualización forma parte de un plan para modernizar sus sistemas y soportar más de 80 millones de transacciones diarias, garantizando rapidez y estabilidad en el futuro.

“Ahora, estamos frente a un nuevo escenario desafiante, debemos apagar esta noche nuestros sistemas para que el proveedor finalice el proceso de alistamiento de la máquina. La Superintendencia Financiera está en conocimiento de la realización de este procedimiento”, reafirmó la entidad.

Servicios disponibles en Bancolombia

Transfiere a cuentas inscritas y no inscritas de Bancolombia en la app Mi Bancolombia.

* Retira en cajeros electrónicos.

* Paga con tarjetas débito (física o virtual). En compras físicas sin contacto paga hasta $300.000 por tarjeta. Si es mayor usa el chip en los datáfonos.

* Paga con tus tarjetas de crédito (física o virtual).

Servicios no disponibles

* Tus bolsillos

* Transferir o recibir pagos por llaves, ni a cuentas no inscritas de otros bancos.

* Ver tus saldos de tarjeta de crédito o de productos de inversión.

* Pagar facturas.

* Pagar por PSE.