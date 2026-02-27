Así cerró el café este mes: cotización oficial de la carga de 125 kg para HOY 27 de febrero de 2026

En portada: Imagen ilustrativa de una persona sosteniendo un pocillo de café mientras revisa su celular (Crédito: Getty Images)

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de referencia con el que se comercializará el café en Colombia este 27 de febrero de 2026, que representa el cierre de los mercados tanto de la semana como del mes en la nación, reporte que se publica diariamente tras el anuncio de la Bolsa de Nueva York.

Este valor funciona como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se calcula con base en la cotización internacional del grano y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

Téngase en cuenta que la FNC es la entidad encargada de regular los precios del comercio para los productores del país, con el fin de ofrecer condiciones más estables en la comercialización del café, uno de los principales productos agrícolas de exportación de Colombia.

Precio del café para HOY 27 de febrero de 2026 en Colombia

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este viernes 27 de febrero se cotizará en 2,118,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cifra representa una leve baja respecto al día anterior, cuando la carga se cotizó en 2,174,000 pesos volviendo a estimaciones de la semana pasada.

Por su parte, el valor de la pastilla contenida en pergamino no presentó variaciones y se mantiene bajo los 10.000 pesos por kilogramo, el mismo precio registrado desde hace varios días.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades del país hoy 27 de febrero de 2026

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para el día de hoy viernes 27 de febrero son:

ARMENIA: Carga: 2,118,500 // Kilo: 16,948 // ARROBA: 211,850

Carga: 2,118,500 // Kilo: 16,948 // ARROBA: 211,850 BOGOTÁ: Carga: 2,117,250 // Kilo: 16,938 // ARROBA: 211,725

Carga: 2,117,250 // Kilo: 16,938 // ARROBA: 211,725 BUCARAMANGA: Carga: 2,116,875 // Kilo: 16,935 // ARROBA: 211,688

Carga: 2,116,875 // Kilo: 16,935 // ARROBA: 211,688 BUGA: Carga: 2,119,250 // Kilo: 16,954 // ARROBA: 211,925

Carga: 2,119,250 // Kilo: 16,954 // ARROBA: 211,925 CHINCHINÁ: Carga: 2,118,375 // Kilo: 16,947 // ARROBA: 211,838

Carga: 2,118,375 // Kilo: 16,947 // ARROBA: 211,838 CÚCUTA: Carga: 2,116,375 // Kilo: 16,931 // ARROBA: 211.838

Carga: 2,116,375 // Kilo: 16,931 // ARROBA: 211.838 IBAGUÉ: Carga: 2,117,625 // Kilo: 16,941 // ARROBA: 211,763

Carga: 2,117,625 // Kilo: 16,941 // ARROBA: 211,763 MANIZALES: Carga: 2,118,375 // Kilo: 16,947 // ARROBA: 211,838

Carga: 2,118,375 // Kilo: 16,947 // ARROBA: 211,838 MEDELLÍN: Carga: 2,117,625 // Kilo: 16,941 // ARROBA: 211,763

Carga: 2,117,625 // Kilo: 16,941 // ARROBA: 211,763 NEIVA: Carga: 2,116,750 // Kilo: 16,934 // ARROBA: 211,675

Carga: 2,116,750 // Kilo: 16,934 // ARROBA: 211,675 PAMPLONA: Carga: 2,116,500 // Kilo: 16,932 // ARROBA: 211,650

Carga: 2,116,500 // Kilo: 16,932 // ARROBA: 211,650 PASTO: Carga: 2,116,500 // Kilo: 16,932 // ARROBA: 211,650

Carga: 2,116,500 // Kilo: 16,932 // ARROBA: 211,650 PEREIRA: Carga: 2,118,375 // Kilo: 16,947 // ARROBA: 211,838

Carga: 2,118,375 // Kilo: 16,947 // ARROBA: 211,838 POPAYÁN: Carga: 2,118,625 // Kilo: 19,949 // ARROBA: 211,863

Carga: 2,118,625 // Kilo: 19,949 // ARROBA: 211,863 SANTA MARTA: Carga: 2,120,125 // Kilo: 16,961 // ARROBA: 212,013

Carga: 2,120,125 // Kilo: 16,961 // ARROBA: 212,013 VALLEDUPAR: Carga: 2,117,750 // Kilo: 16,942 // ARROBA: 211,775

