¿Subió o bajó? Precio del café HOY 26 de febrero de 2026 en Colombia según FNC

En portada: Imagen ilustrativa de un café siendo servido desde una cafetera a un pocillo (Crédito: Getty Images)

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) ha compartido el informe con el que se regirán los precios de referencia para el café en Colombia este jueves 26 de febrero de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

La cotización en los mercados y la tasa de cambio del dólar influyen en este grano, que es uno de los productos más representativos del país. De acuerdo con estos, se ajusta directamente el valor interno que reciben los caficultores en el país.

Téngase en cuenta que la FNC es la entidad encargada de regular los precios que se elegirán para los productores del país, con el fin de ofrecer condiciones más estables en la comercialización del café, uno de los principales productos agrícolas de exportación de Colombia.

Le puede interesar: Precio del dólar en Colombia HOY 26 de febrero de 2026: Leve aumento en las cotizaciones

Precio del café para HOY 26 de febrero en Colombia

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este jueves 26 de febrero se cotizará en 2,174,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cifra representa un leve aumento respecto al día anterior, cuando la carga se cotizó en 2,112,000 pesos, volviendo a estimaciones de la semana pasada.

Caficultores- Vanessa Porras Ampliar Caficultores- Vanessa Porras Cerrar

Por su parte, el valor de la pastilla contenida en pergamino no presentó variaciones y se mantiene bajo los 10.000 pesos por kilogramo, el mismo precio registrado desde hace varios días.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

También le puede interesar: Suben precios de la yuca y carne por emergencias en Córdoba

Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades del país HOY jueves 26 de febrero

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para el día de hoy 26 de febrero son: