27 feb 2026 Actualizado 13:31

Bogotá

A la cárcel ‘El celador’, presunto abusador sexual de menor de edad en Bogotá

Este hombre habría abusado a la víctima desde que tenía 10 años, entre 2021 y 2024.

Juliana De Los Ríos

Bogotá

Bogotá D.C

En el centro de Bogotá, la Policía Nacional y uniformados de la Estación de Santa Fe capturaron mediante una orden judicial a un hombre de 55 años por presunto abuso sexual a menor de 14 años.

La captura se dio en medio de actividades de patrullaje en inmediaciones del CAI Guavio. Los uniformados al abordar a un ciudadano y solicitar antecedentes, se pudo evidenciar que era requerido por el juzgado 6 de control de garantías de Bogotá.

Este hombre, aprovechándose de su cercanía con la menor al ser el celador del lugar donde vivía, habría abusado de la niña desde que tenía 10 años, entre 2021 y 2024.

Además, luego de cometer estos hechos, la intimidó con hacerle daño a sus familiares y personas cercanas para que no contara lo sucedido.

El capturado, que también contaba con antecedentes por inasistencia alimentaria, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de la República lo envió a la cárcel.

De lo que va de este 2026, la Policía de Bogotá ha capturado a 10 personas por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

