Doce años de prisión para responsable de acceso carnal abusivo con menor de edad

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, permitieron que fuera condenado a 12 años de prisión un hombre que abusó sexualmente de su sobrina menor de edad, en hechos registrados en zona rural de San Juan Nepomuceno (Bolívar).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La investigación estableció que el 18 de marzo de 2022, el hoy condenado aprovechó su condición y cercanía con la víctima de 14 años, para llevarla a una habitación y someterla a vejámenes sexuales.

Un juez penal del circuito del Carmen de Bolívar, lo declaró responsable del delito de acceso carnal abusivo y le negó cualquier tipo de beneficio.

El afectado con la decisión se encuentra privado de la libertad en Medellín (Antioquia), por la aceptación de los cargos que en su momento le imputó la Fiscalía y deberá purgar la sentencia en centro carcelario.

Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.