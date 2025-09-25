Comunidad de El Guavio, Cundinamarca llega a acuerdos preliminares con las autoridades en el PMU

Bogotá D.C

La comunidad de Ramal de Junín, en Cundinamarca, que lleva cerca de 2 meses protestando frente a la hidroeléctrica El Guavio , llegó a acuerdos preliminares con las autoridades desde el Puesto de Mando Unificado que se estableció debido a la situación.

Entre esos acuerdos: se prometió que mientras los voceros de la comunidad se reunían con la Gobernación de Cundinamarca, representantes del Gobierno Nacional y de Enel Codensa , el 25 de septiembre de 2025, se iba a permitir el paso de 6 vehículos de la multinacional para que entre a la hidroeléctrica.

Se programó una nueva reunión con el Gobierno Nacional para el 30 de septiembre.

Sin embargo, aclararon que “si no hay avances reales o negociación, continuaremos aplicando el tratamiento especial a los vehículos de la multinacional Enel como se ha venido realizando”, aseguraron los voceros de la comunidad en un comunicado.

La reunión que se está llevando a cabo este jueves es con las comunidades de Gachalá, Gama, Gacheta y Junín, quienes están exponiendo sus pliegos de peticiones en los que piden compensación social por parte de Enel.

Esta situación ha preocupado los gremios, pues con los bloqueos no se ha podido hacer el mantenimiento de la hidroeléctrica.