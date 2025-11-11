ICBF activa ruta de protección por presunto caso de violencia sexual a menor en San Cristóbal,Bogotá

Bienestar Familiar informó que identificó un posible caso de violencia sexual en una niña de dos años, beneficiaria de los servicios de primera infancia del instituto en la localidad de San Cristóbal en el sur de Bogotá.

“La entidad aclara que no existe ningún elemento que indique que la presunta situación haya ocurrido dentro del Centro de Desarrollo Infantil”, señala el ICBF.

El centro de desarrollo infantil, según explican, fue el lugar en el que se identificaron las señales de alerta en la menor, y posteriormente, el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades, así como se contactó a la familia de la niña.

Mientras tanto, aseguran que los presuntos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, tanto para la verificación de derechos de la niña, como para las acciones judiciales que se requieran.

“Es importante precisar, para tranquilidad de las familias, que tanto en este como otros Centros de Desarrollo Infantil se han adoptado las medidas de prevención estipuladas por el Instituto, entre ellas la atención exclusiva por parte de trabajadoras mujeres y la presencia de cámaras de vigilancia en las áreas de atención a los niños y niñas”, agrega la entidad.