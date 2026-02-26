Universidad del Sinú y Harvard logran hito en retención estudiantil mediante el bienestar

Adriana Suárez de Lacouture, rectora de sede; María Fátima Bechara Castilla, rectora general y Andrea Ortega Bechara, vicerrectora de Innovación y Desarrollo (e) de la Universidad del Sinú.

Montería

En la ciudad de Montería, el miércoles 25 de febrero se dio a conocer un avance significativo para el sector educativo global. La Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm presentó los hallazgos de una investigación desarrollada en colaboración con la Universidad de Harvard, la cual confirmó que fortalecer el bienestar estudiantil impacta directamente en la permanencia dentro del sistema.

Los resultados de este estudio fueron socializados en un evento especial que contó con la participación del equipo docente implementador, quienes validaron el éxito de esta alianza académica internacional sin precedentes en la región.

Metodología de alto rigor científico y académico

El núcleo de este avance se encuentra en el proyecto denominado Estudiantes Felices y Florecientes, una iniciativa que forma parte del programa institucional Ciencia para la Paz.

Este marco de trabajo, que celebra su primera década de existencia, permitió la ejecución de dos pilotos en los que participaron más de mil cien estudiantes. Para garantizar la validez de los datos, los investigadores emplearon metodologías de alto rigor científico, incluyendo un ensayo cuasi experimental por conglomerados y un segundo estudio basado en un ensayo aleatorizado controlado. Estos enfoques permitieron evidenciar de manera irrefutable los beneficios del modelo aplicado.

Resultados contundentes en la permanencia escolar

Las conclusiones obtenidas tras la implementación de los pilotos muestran cifras de alto impacto para la educación superior.

La investigación arrojó tasas de retención superiores 95%, además de un incremento estadísticamente significativo en los niveles de bienestar de los jóvenes participantes. Estos datos demuestran que cuando una institución prioriza aspectos como la salud mental, las habilidades socioemocionales y el florecimiento humano, el estudiantado responde positivamente.

Esta respuesta no se limita exclusivamente al plano emocional, sino que se traduce en una continuidad efectiva en sus procesos de formación profesional.

Liderazgo institucional y cultura del florecimiento

La iniciativa surgió desde la Rectoría General, en cabeza de María Fátima Bechara Castilla, con el respaldo de la rectora de sede, Adriana Suárez de Lacouture, y fue ejecutada por la Vicerrectoría de Innovación y Desarrollo, bajo el liderazgo de la doctora Andrea Ortega Bechara.

El proyecto se integra al programa Ciencia para la Paz, fundado en el año dos mil dieciséis como una apuesta decidida por unir la ciencia, el bienestar y la construcción de paz en el ámbito educativo.

Durante la jornada de socialización, se hizo un reconocimiento especial al compromiso de los profesores que aplicaron el modelo en las aulas. Se evidenció que este proceso no solo benefició a los alumnos, sino que también fortaleció la práctica pedagógica docente.

Un referente en innovación educativa global

Más allá de ser un simple piloto académico, este esfuerzo posiciona a la institución como un referente regional e internacional en materia de innovación educativa basada en evidencia científica.

Con estos resultados, la universidad reafirma que el bienestar no es un simple complemento del sistema, sino un componente estructural para la calidad y la sostenibilidad de la educación superior.

Este hito marca un camino claro para otras instituciones que buscan mejorar sus indicadores de retención, demostrando que el enfoque humano y científico es el camino para asegurar que el sistema educativo sea verdaderamente efectivo y sostenible a largo plazo.