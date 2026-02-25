Masacre en Titiribí: tres personas fueron asesinadas en una vía rural

Titiribí, Antioquia

Las autoridades investigan una masacre ocurrida en horas de la mañana de este miércoles 25 de febrero, en zona rural del municipio de Titiribí, en el suroeste de Antioquia.

Según información oficial, la alerta llegó a través de una llamada a la línea de emergencias que advertía sobre la presencia de tres cuerpos sin vida en la vereda Sabaleta.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, el crimen habría sido perpetrado por presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como “La Miel”. Hombres armados habrían sacado a las víctimas de una finca y posteriormente las asesinaron en una vía del sector.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles del triple homicidio, identificar plenamente a las víctimas y dar con los responsables de este nuevo hecho de violencia en el suroeste antioqueño.

En la zona se mantiene presencia de la Fuerza Pública mientras se desarrollan los actos urgentes y la recolección de material probatorio.