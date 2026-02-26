Alerta en el Atlántico por homicidios de mujeres: 13 han sido asesinadas durante este año

Una joven de tan solo 17 años, asesinada en el barrio Las Américas, en Barranquilla en la tarde de este miércoles, 25 de febrero, se convierte en la mujer número 13 que le han arrebatado la vida durante este año en el Atlántico. Así lo denunciaron las organizaciones de mujeres en el departamento.

Mientras tanto, también en la mañana de este miércoles, perdió la vida una joven de 18 años tras permanecer varios días en un centro asistencial luego de haber sido baleada en la noche del pasado martes en el barrio Villa Paraíso, en el municipio de Soledad.

La joven fue identificada como Glenis Patricia Rodríguez Ariza, y se investiga si detrás de este crimen estarían miembros de ‘Los Costeños’.

Dos menores de edad, entre las mujeres asesinadas

Según las organizaciones de mujeres, dos menores hacen parte de la lista de las 13 mujeres asesinadas en el departamento del Atlántico en lo que va de este año.

Por ello, han pedido a las autoridades que se tomen las medidas correspondientes para contrarrestar este flagelo.

“Vemos con suma preocupación que menores de edad siguen sumando estas cifras y creo que estamos haciendo las cosas de una manera equivocada porque están llegando en estas líneas de riesgo menores de edad que no deberían estar en eso, sino deberían estar en otros espacios educativos, de formación y lamentablemente no es así”, dijo Ruth Pareja, vocera de organizaciones de mujeres en el Atlántico.