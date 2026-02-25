MOE alerta por riesgo electoral en Barranquilla ante violencia y posibles irregularidades

La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó el mapa de riesgo electoral para el departamento del Atlántico y la ciudad de Barranquilla, en el que se advierten factores asociados tanto a posibles fraudes como a hechos de violencia que podrían impactar el proceso democrático de la próxima semana.

Jessyka Manotas, delegada de la MOE en el Atlántico, explicó que el análisis incluye “factores asociados a fraude electoral e indicativos como altos niveles de participación o participación atípica, inscripción atípica de cédulas, pero también factores relacionados con violencia”. Según indicó, el caso de Barranquilla es especialmente delicado.

“Particularmente la ciudad de Barranquilla fue identificada por la MOE en el mapa de riesgo electoral como un territorio con riesgo extremo de violencia por la confluencia de distintos grupos armados ilegales y grupos delincuenciales, así como por el incremento del fenómeno de la extorsión, que puede tener un impacto significativo en el proceso electoral”, afirmó Manotas.

La advertencia coincide con la alerta emitida recientemente por la Defensoría del Pueblo, que a través de su Sistema de Alertas Tempranas calificó a todos los municipios del Atlántico en riesgo por factores de violencia. Además, hizo un llamado de acción urgente en municipios como Baranoa, Campo de la Cruz, Luruaco, Malambo y Polo Nuevo, por la presencia de grupos delincuenciales y dinámicas asociadas al conflicto, entre ellas la extorsión y la delincuencia organizada.

Riesgos de fraude

En cuanto a posibles riesgos de fraude en Barranquilla, la delegada advirtió que históricamente existen preocupaciones en sectores del sur, suroccidente y suroriente de la ciudad, así como en algunas zonas del norte centro histórico.

“Allí se concentran inscripciones atípicas de cédulas, donde mucha ciudadanía va a inscribirse, lo que puede ser un síntoma de anomalías asociadas a delitos como la corrupción al sufragante o el trasteo de votos”, explicó.

Finalmente, Manotas reiteró que la declaratoria de riesgo extremo para Barranquilla obedece principalmente a la situación de orden público. “Hemos visto un incremento en las acciones de estos grupos, particularmente en temas de extorsión e intimidación a la ciudadanía y al comercio. Eso queda explícito en el mapa de riesgo”, concluyó.

Riesgos en Tubará y Piojó

Luis Trejos, analista de la Universidad del Norte, advirtió sobre posibles riesgos en los próximos comicios en los municipios de Tubará y Piojó debido a la presencia de grupos armados y estructuras ilegales. Según Trejos, “hay que entender que estamos hablando de la zona costera del departamento y en esa zona costera hay presencia de grupos armados y de grupos ilegales que han utilizado las costas del departamento como plataforma de exportación de drogas”.

El experto señaló que esta situación ha trasladado la dinámica de violencia hacia sectores específicos de ambos municipios. En sus palabras, se trata de una “manifestación de violencia particular ya no sólo en contra de población en general sino en contra de algunos liderazgos específicos, de ahí que se prendan algunas alarmas en clave de la misión de observación electoral”.

Trejos enfatizó que las autoridades deben anticiparse a posibles incidentes que puedan afectar el desarrollo del proceso electoral. “El fin es que las autoridades anticipen hechos de violencia que deterioren mucho más el contexto electoral en esos municipios particulares”, concluyó, resaltando la necesidad de vigilancia y prevención para garantizar la seguridad de votantes y candidatos.