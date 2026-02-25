Urrá mantiene la alerta roja operativa por fuertes lluvias en Córdoba

Montería

Córdoba amanece este 25 de febrero con nuevas alertas, pese a que la empresa Urrá aseguró que logró mantener la operación aguas abajo sin exceder descargas que superen los 700 metros cúbicos por segundo. Estos serían los niveles máximos en época de intensas lluvias.

A través de un comunicado, la Central informó que “los aportes al embalse siguen siendo muy altos, a pesar de que han disminuido en las últimas horas con relación a los recibidos en mayor parte del día, en medio de la inestabilidad de las lluvias en la cuenca alta del río Sinú”.

Más información Urrá advierte sobre incrementos en niveles del río Sinú por intensas lluvias en Tierralta, Córdoba

“Esta disminución de los aportes y la operación del embalse han permitido controlar la creciente del día 24 de febrero, que tuvo picos de hasta 1.784 metros cúbicos por segundo, sin descargar al río caudales superiores a los 700 metros cúbicos por segundo, evitando de esta manera más afectaciones aguas abajo del embalse”, agregó.

Sin embargo, la empresa señaló que “dados los pronósticos de las lluvias para los próximas horas y días, no se descarta que se incremente el nivel del río Sinú aguas abajo del embalse, por lo que se recuerda que se deben mantener evacuadas las zonas en riesgo ya identificadas por las autoridades competentes, estar atentos a la evolución de esta situación”.

Tras lo expuesto, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, dijo que mantienen el monitoreo en el río Sinú, teniendo en cuenta que aún hay afectación por inundaciones en zona rural de la capital de Córdoba y algunos sectores urbanos del occidente de la ciudad.

“Pese a aportes muy altos ayer (picos cercanos a 1.800 m³/s), la regulación del embalse permitió contener las descargas en el umbral de 700 m³/s, mitigando un incremento mayor aguas abajo. Seguimos en monitoreo permanente”, puntualizó el mandatario municipal.

Puntos bajo monitoreo en Montería:

Las Palomas : (aguas arriba): +70 cm acumulados.

: (aguas arriba): +70 cm acumulados. Puente Metálico: 4,10 m (vs. 3,70 m línea base).