¿Marcelo Gallardo podría dirigir a varios jugadores colombianos? Atención a supuesto club interesado

La renuncia de Marcelo Gallardo a River Plate ha generado gran revuelo en el fútbol sudamericano. Los malos resultados a lo largo de su segundo ciclo en el Millonario, han motivado la salida anticipada del estratega.

En un emotivo video, el Muñeco se despidió de los fanáticos de River, anunciando que este jueves dirigirá su último partido en el club, cuando el equipo reciba a Banfield por la séptima fecha del campeonato argentino.

A la fecha, el club de Buenos Aires se ubica en la casilla 11 del Grupo B del campeonato argentino con 7 puntos en seis juegos, producto de dos triunfos, un empate y tres derrotas.

¿Marcelo Gallardo dirigirá a más colombianos?

Ante la inevitable salida del Muñeco Gallardo de River Plate, su nombre ya empezó a ser relacionado con otros equipos del fútbol sudamericano. Uno de ellos, un equipo histórico del fútbol brasileño.

Según informó el periodista Germán García Grova, Vasco Da Gama, club de Río de Janeiro, ya habrían comenzado las conversaciones con Gallardo, siendo una de las prioridades del equipo tras la salida de Fernando Diniz.

Vasco cuenta actualmente en su nómina con la presencia de cuatro futbolistas colombianos, tres de ellos con proceso en la Selección Colombia. Carlos Andrés Gómez, Marino Hinestroza, Carlos Cuesta y Johan Rojas. El equipo de Río figura penúltimo con un punto de 9 posibles.