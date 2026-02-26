Restablecen movilidad en el occidente de Montería: el sector estaba afectado por las inundaciones. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Montería

Luego de varios días de intervención técnica y trabajos continuos de bombeo en la calle 9W, en el occidente de Montería, la administración municipal informó que “se logró restablecer la movilidad en las principales vías de la margen occidental y habilitar nuevamente el puente metálico en doble sentido”.

“Esto representa un alivio importante para la comunidad y para quienes dependen de este corredor para sus actividades diarias”, señaló la secretaria de Tránsito de Montería, María Fernanda López.

“Seguimos trabajando de manera preventiva y coordinada. Nuestro compromiso es garantizar una movilidad segura y ordenada, mientras avanzamos en la atención integral de la emergencia”, agregó.

El occidente de la ciudad de Montería fue el más afectado por el paso de las inundaciones, cerca de 11 barrios fueron evacuados.

Actualmente, la capital de Córdoba estaría trabajando para recuperar la normalidad; sin embargo, algunos sectores registran puntos críticos por el represamiento de agua.