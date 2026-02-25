Mover recursos de fondos privados a Colpensiones “es completamente ilegal”: abogado Misael Triana

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Misael Triana Cardona, abogado y socio director de Abogados Triana, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca del proyecto de decreto del Ministerio del Trabajo que autorizaría al Gobierno Nacional a trasladar recursos de fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, algo que calificó como “completamente ilegal”.

En este mismo medio, el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo Jassir, explicó cómo funcionará el borrador que reglamenta el traslado de recursos del régimen de ahorro individual al público. Tras escuchar sus declaraciones, el abogado Triana aseguró que dichas palabras fueron confusas. “Se enredó porque cuando intenta explicar algo que se cae de su propio peso pasa eso”.

“La Corte Constitucional, en efecto, suspendió la Ley 2381 del 2024, pero dejó vigente el artículo 76 de esa ley (que tiene un parágrafo y debe leerse de manera completa)”, dijo.

En otras palabras, todas esas personas que tienen más de 47 (mujeres) o 52 años (hombres), más de 100.000, que decidieron pasarse a Colpensiones, siguen teniendo su ahorro en los fondos privados. “Eso no tiene interpretación diferente”.

Asimismo, mencionó que en los fondos privados existe la posibilidad de generar rendimientos financieros hasta cuando la persona acceda a su pensión, por lo que lanzó una crítica al proyecto del Gobierno Petro.

“Esto es darle más soltura a Colpensiones y por ende eliminar los giros que hace el Gobierno”, sostuvo.

Recordó que Colpensiones no tiene ahorros, sino se mantiene con el giro que le hace mensualmente el Gobierno.

