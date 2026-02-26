Petro defiende cambios al sistema de salud: ¿Qué pasará con las EPS y los pacientes?

Corte de cuentas en salud: promesas, crisis y decretos a un año del fin del gobierno Petro. Foto: Presidencia/ Colprensa.

Ya estamos cerca a terminar una semana marcada por la expedición de decretos para atender a los damnificados por la emergencia ambiental que ha afectado principalmente a departamentos del país.

Sin embargo, hay un decreto que nada tiene que ver con la emergencia, pero fue expedido este jueves para realizar modificaciones al sistema de salud colombiano.

El presidente Gustavo Petro se refirió al decreto por medio del cual se hacen modificaciones al sistema de salud en Colombia, y señaló que los cambios para las EPS son necesarios porque no es viable tener a los afiliados dispersos y en regiones con muy baja densidad de afiliación.

Aseguró también que, para las EPS es más fácil construir su propio sistema de prevención y atención primaria, y que este articulado con el de la Nación.