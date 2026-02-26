Más de 60 equipos buscan en la Universidad EIA el cupo al mundial de robótica VEX 2026

Antioquia

La Universidad EIA se convierte esta semana en el epicentro de la innovación y el talento joven en ciencia y tecnología con la realización del Torneo Nacional de Robótica Extrema VEX 2026, que se desarrolla los días 26 y 27 de febrero en su sede Las Palmas, en Envigado.

Más de 60 equipos provenientes de distintas regiones del país se dan cita en esta competencia que reúne a la nueva generación de líderes en áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).

El objetivo es claro y de alto nivel: asegurar uno de los cupos para representar a Colombia en el campeonato mundial de robótica que se celebrará en St. Louis, Estados Unidos.

El torneo hace parte del circuito oficial de la competencia VEX Robotics, uno de los escenarios más reconocidos a nivel internacional para la formación y proyección de jóvenes talentos en ingeniería y programación.

Más allá de la destreza técnica, la competencia evalúa habilidades estratégicas, trabajo en equipo, resolución de problemas en tiempo real y capacidad de innovación.

Una vitrina para el talento y la industria

La realización del torneo en la Universidad EIA posiciona a la institución como un referente académico en el impulso de la robótica y la mecatrónica en Colombia.

Durante las jornadas, los equipos deberán enfrentar retos de alta exigencia, diseñando, programando y operando robots capaces de ejecutar tareas específicas en escenarios competitivos.

Cada movimiento suma puntos y cada error puede marcar la diferencia en la clasificación final hacia el mundial.

El evento, además de su carácter competitivo, funciona como una plataforma de inspiración vocacional para estudiantes de colegio y universidad, quienes encuentran en la robótica una puerta de entrada a carreras de alta demanda en la industria 4.0.

La EIA también compite

Como anfitriona, la Universidad EIA no se limita a organizar el certamen: también participa con su equipo del programa de Ingeniería Mecatrónica, que medirá sus capacidades frente a los mejores talentos del país.

Esta participación representa una oportunidad estratégica para la institución por el fortalecimiento académico que implica enfrentarse a estándares de competencia global.

La experiencia competitiva permite validar procesos de formación, metodologías de enseñanza y niveles de innovación desarrollados en el aula.

Proyección internacional

El premio mayor es el pase al campeonato mundial en St. Louis, ciudad que cada año recibe a miles de jóvenes de distintos países en uno de los encuentros de robótica educativa más importantes del mundo.

Con más de 60 equipos en competencia y dos jornadas de intensa actividad, el Torneo Nacional de Robótica Extrema VEX 2026 se consolida como uno de los eventos académicos y tecnológicos más relevantes del calendario nacional, reafirmando el papel de la Universidad EIA como impulsora del talento joven y la innovación en Colombia.