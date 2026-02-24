Castaño y Juanfer se quedan sin DT: Gallardo se va de River Plate

Marcelo Gallardo dejará de ser el técnico de River Plate desde el próximo jueves. Afrontará desde el banco el juego ante Banfield y se irá debido a los malos resultados del equipo que llevan varios meses y que hicieron que no clasificara a Copa Libertadores y que tuviera uno de los peores rendimientos desde 1983.

Por medio de un mensaje en las redes sociales de River, el Muñeco dio la noticia y se despidió de los hinchas, “este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido”, dijo.

“Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional por todos estos años, incluso en los momentos más delicados como este en el cual claramente las cosas no salieron como teníamos proyectadas. Me invaden la emoción y dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos”, añadió el entrenador.

También agradeció a los que estuvieron cerca a él en su ciclo con el equipo, “simplemente agradecer también a aquellos que realmente han creído en mi, en todo mi cuerpo técnico para representar a esta enorme institución con lo que eso conlleva y tengo nada más que palabras de agradecimiento”.

Por último, tuvo más palabras para los seguidores de River, “mi amor recíproco para todos los hinchas y espero de todo corazón que esta institución que ha crecido enormemente en los últimos años, una institución modelo en toda la región se pueda encontrar con buenos resultados futbolísticos para engrandecer todavía más todo lo que significa River como institución en el mundo”.

De esta manera, Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero se quedan sin entrenador y tendrán que esperar quien será el nuevo timonel del equipo de la banda cruzada.

¿Por qué se va Gallardo de River Plate?

Marcelo Gallardo asumió en agosto de 2024 cuando reemplazó a Martín Demichelis. Dirigió 85 partidos en los que tuvo 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas. Sin embargo, de los últimos 15 partidos ha perdido diez y su rendimiento es uno de los más bajos de la historia del equipo solo comparado con el de 1983.

Además, perdió las Libertadores ante Mineiro y Palmeiras, solo clasificó a la Copa Sudamericana 2026. Sumado a esto, no pudo pasar de la fase de grupos del Mundial de Clubes en un grupo que parecía accesible para River.