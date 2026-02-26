Los otros puentes “quebrados” en Boyacá

Boyacá

Desde el 2022 las comunidades de varias regiones de Boyacá han sufrido por la caída de varias estructuras que estaban a cargo de municipios, la gobernación o el Instituto Nacional de Vías.

Octubre de 2022 – Puente Sisa

El gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán visitó el municipio de Úmbita para verificar el estado del paso vehicular en el Puente Sisa, tras su colapsó por la fuerte temporada de lluvias que ha azotado al departamento en los últimos meses.

Durante el recorrido el mandatario indicó que buscará habilitar una vía alterna con restricción para vehículos pesados, además del traslado de un puente metálico y maquinaria del departamento con el fin que, en unos meses, esta vía pueda entrar nuevamente al servicio de la comunidad afectada por la emergencia.

“Hicimos una visita en la vía entre Tibaná y Garagoa, en el sector del Puente Sisa, donde una avenida torrencial se llevó el puente. Debido a esta situación, toda la provincia del Valle de Tenza queda prácticamente aislada de Tunja. Por supuesto, eso implica muchos daños para los habitantes. La vía queda cerrada porque no hay paso de ninguna forma y hoy, en reunión con el alcalde Úmbita y la Dirección de Infraestructura Vial, tratamos de buscar alternativas”, expresó el mandatario.

Según indicó el gobernador, se tomó la decisión de habilitar vías alternas que permitan la movilidad temporal de la gente. El mandatario aseguró, además, que iniciará la revisión de puntos críticos como, por ejemplo, subidas y alcantarillas.

“Existe la alternativa de habilitar dos vías. Una para ponerla en funcionamiento bajando y otra subiendo, porque como son tan angostas puede armarse trancón”, indicó Barragán.

Una de las conclusiones que dejó la visita, es que se debe demoler la parte de la estructura del puente que quedó en el lecho del río. Por otro lado, con las rocas del puente es posible iniciar un enrocado con maquinaria y proteger las bases para que la carretera no se siga socavando.

De igual forma, se trasladará un puente provisional que cuenta con el suficiente ancho y permitirá el paso durante el tiempo que se construya la estructura definitiva.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Jhon Piña, aseguró que, atendiendo las instrucciones del gobernador, se evaluó, junto al alcalde, los trabajos por realizar con la maquinaria de la Gobernación para empezar el mantenimiento y mejoramiento de las vías lo antes posible.

“Ya tenemos dispuesto un kit de maquinaria aquí en el municipio, con el cual trabajaremos en el mejoramiento de las vías que se van a habilitar. De igual manera, a corto plazo, dispondremos de un puente metálico para poderlo instalar en el lugar afectado. Es necesario hacer algunos ajustes de reforzamiento para poder habilitarlo sobre la vía”, puntualizó Piña.

El 28 de noviembre de 2024, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres entregó dos puentes militares en Boyacá para mitigar los daños causados por las fuertes lluvias en la región: el puente Sisa, en Úmbita, y el puente El Salitre, en Macanal.​

​En respuesta a la emergencia provocada por el colapso del puente Sisa en 2022, la UNGRD, junto con el Ejército Nacional y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), instalaron un puente militar modular semipermanente en el municipio de Úmbita.

Esta obra restablece la conectividad entre el Valle de Tenza y el centro de Boyacá, beneficiando directamente a unas 100.000 personas de municipios como Úmbita, Santa María, Chivor, Macanal y sus alrededores.

Marzo de 2023 – La Victoria

La quebrada del sector La Mochilera no soportó las lluvias y arrastró los cimientos del puente principal de La Victoria, dejando al municipio incomunicado con Quípama y Chiquinquirá. La emergencia impedía trasladar pacientes a centros médicos y la comercialización de alimentos perecederos se paralizó. El alcalde Leonardo Vega calificó la situación de crítica: “No contamos con ninguna vía alterna, es la vía principal. Estamos totalmente aislados”. Mientras tanto, la comunidad esperaba la intervención del Gobierno Nacional y la instalación de un puente militar temporal, conscientes de que cada hora de aislamiento agravaba la vulnerabilidad del municipio.

Agosto 2023 Transversal del Cusiana – Puente Los Grillos

El colapso del puente Los Grillos evidenció años de advertencias ignoradas por Invías. La veedora Sandra Riveros denunció que la comunidad alertó sobre el deterioro de la estructura y el paso constante de maquinaria pesada, pero las solicitudes fueron desestimadas. Invías por su parte dijo que la caída se debió a “una falla súbita” atribuida a sismos recientes.

La tragedia dejó incomunicada a la población y reforzó la percepción de abandono institucional, demostrando que la prevención ciudadana, cuando no es atendida, no puede evitar desastres previsibles.

Octubre de 2023 – Norte: Quebrada El Boche

En la provincia de Valderrama, las lluvias socavaron las bases del puente metálico sobre la quebrada El Boche, conectando la provincia con Casanare y Arauca. La estructura, instalada apenas un año antes como solución provisional, sufrió daños graves tras una avalancha que destruyó las obras de contención. El alcalde de Socha, Óscar Antonio Hurtado, restringió el paso de vehículos pesados, alertando sobre la posible paralización económica de la región. Entre 200 y 300 tractomulas cargadas de carbón circulan diariamente por esta vía, mostrando que un puente caído puede afectar directamente la economía local y nacional.

Octubre de 2025 – Tununguá

Un vehículo de carga pesada provocó el colapso total de un puente que conecta las veredas Santa Rosa, Mojarras y Palmar con el casco urbano de Tununguá, dejando incomunicadas a más de 500 familias. El alcalde Elkin Alfonso Gil destacó que la pérdida de esta vía no solo afectaba la movilidad rural sino la conexión de Boyacá con Santander. La emergencia mostró nuevamente la fragilidad de la infraestructura rural y la dependencia crítica de estos puentes para la vida cotidiana y el comercio regional.

Febrero de 2026 – Puente El Triunfo, Moniquirá y San José de Pare

El 25 de febrero, la vereda Jordán fue escenario de un colapso repentino: el puente vehicular El Triunfo cedió, generando alarma en Moniquirá y San José de Pare. Bomberos de ambos municipios acudieron de inmediato, mientras la magnitud de los daños y posibles víctimas aún se verificaba. La obra formaba parte del programa departamental “Así va la obra”, destinado a garantizar la conectividad estratégica y el desarrollo agroindustrial de la provincia Ricaurte. Ahora, su caída puso en suspenso proyectos económicos y turísticos, recordando que la infraestructura sigue siendo frágil ante fenómenos naturales o sobrecarga.

De La Victoria a Tununguá, pasando por Socha, Moniquirá y la Transversal del Cusiana, Boyacá se enfrenta a una tragedia recurrente: puentes que se derrumban, dejando incomunicadas comunidades, familias aisladas y economías paralizadas. Cada colapso evidencia la urgencia de inversiones sostenibles, mantenimiento constante y decisiones responsables. Mientras la lluvia y la inacción continúan socavando cimientos, los puentes caídos se convierten en símbolos de abandono y fragilidad, recordando que la conexión de Boyacá con su propio desarrollo pende de un hilo.