Ejército Nacional instalará puente metálico en el sector de Sisa en Boyacá

Úmbita

Desde este sábado 16 de noviembre miembros del Ejército Nacional comenzarán la instalación de un puente metálico en el sector de Puente Sisa en el municipio de Úmbita, Boyacá.

De acuerdo con el comunicado que le envió la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, quien fue la encargada de dar la viabilidad del puente, a la Secretaría de Infraestructura de Boyacá, los trabajos de instalación de la estructura metálica concluirán el próximo lunes 25 del presente mes.

“La instalación de este puente metálico se va a realizar entre el 16 y el 25 de noviembre, donde se espera hacer todas las pruebas pertinentes de carga y demás para poder dar apertura al tráfico. Previo a eso hay un requerimiento técnico que se debe hacer y es una prueba de carga que realiza el Ejército Nacional con unos vehículos doble troque y volqueta sencilla cargados, debe cumplir con unas tolerancias de flexiones y demás requerimientos técnicos que exigen para este tipo de trabajos y una vez teniendo el aval de esta prueba por parte de los ingenieros militares ya se da apertura al tráfico normal, esperamos que la comunidad esté ahí acompañándonos y que nos garantice esa conexión segura que hemos esperado durante bastante tiempo. Este es un puente metálico modular semipermanente tipo 3-S de 24.4 metros de longitud, tiene una capacidad para 52 toneladas con un ancho de 4.20 metros con una losa metálica también y por ello la facilidad en el sistema constructivo, es un puente liviano realmente nos ayuda y está validado con la cimentación que se hizo”, aseguró Leonardo Álvarez, secretario de Infraestructura de Boyacá.

Por su parte el alcalde del municipio de Úmbita, Boyacá, John Freddy González, señaló que están contentos con la concreción del puente metálico que se instalará desde este sábado.

“Realmente para mí no es sorpresa que se concrete el tema puesto que conozco de primera mano todas las diligencias y todo el trabajo que se ha venido realizando de manera articulada desde la Gobernación de Boyacá, la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, la Secretaría de Infraestructura de Boyacá y el municipio de Úmbita, siempre como lo manifesté y le pedí a mis paisanos del municipio de Úmbita y a los compañeros amigos del Valle de Tenza, paciencia, lo público no es sencillo, lo público no es fácil y particularmente en Puente Sisa se presentaron una cantidad de dificultades que a través del tiempo retrasaron la instalación del puente, entonces estoy muy contento y agradecido con todo el equipo que ha hecho parte de esta gestión y estamos esperando que se llegue el momento de la instalación. El municipio de Úmbita también hace un aporte en garantizar la alimentación y hospedaje de todo el equipo de ingenieros militares que van a estar al frente de la construcción y solo esperamos el momento de la inauguración, ya que es un problema que nos ha venido aquejando en los últimos dos años”, indicó González.

Según lo señaló el secretario de infraestructura de Boyacá, José Leonardo Álvarez, en los próximos meses se realizarían los estudios previos para la construcción de un puente definitivo.

Vale la pena recordar que este puente en el sector de Sisa colapsó durante la temporada de lluvias del 2022, afectando la comunicación entre el Valle de Tenza y el centro del departamento de Boyacá.