Comienza investigación por caída del puente El Triunfo en Moniquirá

Hoy un comité extraordinario se reunirá para evaluar los hechos que causaron la caída del puente El Triunfo

Moniquirá

La alcaldía de Moniquirá convocó para este jueves 26 de febrero un Comité Extraordinario para evaluar los hechos que causaron la caída del puente El Triunfo que habían contratado la gobernación de Boyacá y la administración del municipio por más de $2.800 millones.

La magnitud del evento y su impacto en el desarrollo del proyecto hacen indispensable la participación de los profesionales y contratistas para revisar la información técnica disponible, verificar las condiciones actuales de la estructura y establecer las acciones que correspondan para garantizar la seguridad del proyecto, la continuidad de la obra y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Fueron citados los representantes legales de Diseño, Obra e Interventoría, así como el equipo de trabajo correspondiente a profesionales permanentes con el fin de hacer la revisión de los soportes técnicos, registros y documentación pertinente relacionada con el evento, para sustentar técnicamente las circunstancias que rodearon el colapso de la estructura.

Las conclusiones y determinaciones que se adopten serán consignadas en el acta correspondiente y podrán darle lugar a las decisiones administrativas y contractuales que resulten procedentes conforme a la normatividad vigente y a las estipulaciones contractuales.

Apenas el 2 de febrero la gobernación de Boyacá había informado que, “la construcción del puente El Triunfo había entrado en su fase decisiva con el izaje de la estructura metálica modular, una maniobra técnica fundamental para avanzar hacia la habilitación del tránsito vehicular en este corredor estratégico que comunica a los municipios de Moniquirá y San José de Pare, en la provincia Ricaurte”.

En esa visita técnica el secretario de Infraestructura, Leonardo Álvarez, contó que, “la obra avanza conforme al cronograma establecido y ya se encuentra en su fase final. Se trata de una inversión cercana a los 2.800 millones de pesos, de los cuales $2.300 millones son financiados a través del Sistema General de Regalías del departamento y 500 millones corresponden a la contrapartida del municipio de Moniquirá, lo que demuestra el compromiso conjunto para sacar adelante este proyecto”.

El secretario indicó, además, que, una vez concluido el posicionamiento de la estructura metálica y las obras complementarias, se dará paso a la construcción de la placa del puente, un procedimiento que permitirá habilitar en corto tiempo el paso vehicular.

“Esperamos que en los próximos días podamos dar apertura al tránsito, una vez finalizadas estas actividades”.