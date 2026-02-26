Ibaguereños fueron detenidos en Estados Unidos por suplantar a funcionarios de migración

Ibagué

Caracol Radio conoció que cuatro colombianos fueron capturados en Estados Unidos por al parecer pertenecer a una red que se dedicaría a engañar a ciudadanos a través de internet suplantando a agentes de migración para hacer creer a sus víctimas que iban a poder regularizar su situación en este país.

La investigación indica que los detenidos se dedicarían a reclutar personas a través de Facebook a las que presentaban en supuestas audiencias ante falsos funcionarios de migración y abogados.

Los detenidos que serían oriundos de Ibagué fueron identificados como Alexandra Patricia Sánchez Ramírez, Jhoan Sebastián Sánchez Ramírez, Daniela Alejandra Sánchez Ramírez y Marlyn Yulitza Salazar Pineda todos entre los 24 y 38 años.

Entre los capturados están los hermanos Sánchez Ramírez que fueron requeridos por parte de las autoridades norteamericanas en el aeropuerto de Newark cuando iban a viajar a Colombia sin tiquete de regreso.

Otro de los detalles del modus operandi de esta organización indica que las supuestas audiencias migratorias eran realizadas por internet a través de video conferencia en las que engañaban a migrantes que buscaban servicios legales para normalizar su situación en Estados Unidos.

En medio de las falsas audiencias aparecían con togas y uniformes de agentes de inmigración, en la conferencia en video supuestamente definían la situación de los ciudadanos estafados, lo que llevaba a las personas a cancelar el servicio.

Los detenidos responderán ante la Corte Federal de Brooklyn por varios cargos entre los que está fraude electrónico, lavado de dinero y suplantación de funcionarios norteamericanos.

Dato: se menciona que estas personas habrían logrado recaudar más de 100 mil dólares a través de este mecanismo fraudulento.