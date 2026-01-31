Capturado en Colombia alias ‘Lorenzo’, uno de los delincuentes más buscados en Italia

Bucaramanga

El ministro de defensa, Pedro Sánchez, desde Barrancabermeja en Santander donde participa en un consejo de seguridad confirmó la captura de alias ‘Lorenzo’, uno de los hombres más buscados en Italia.

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

De acuerdo a lo informado por el ministro Sánchez, en un trabajo articulado entre la dirección de inteligencia de la Policía y el servicio de cooperación internacional de Italia y la Interpol Roma se logró su captura. Este hombre es señalado de ser el cabecilla del narcotráfico en Suramérica y el designado para el envío de cocaína a las mafias italianas, tunesinas y albanesas.

“Este fue determinado como un objetivo de alto valor por Italia y el pacto 2.0 por ser uno de los principales articuladores de las mafias narcotraficantes en Europa con Latinoamérica”, indicó el ministro de defensa.

Alias ‘Lorenzo’ era requerido con notificación roja por la asociación para delinquir dirigida al tráfico de sustancias estupefacientes, además es investigado por autoridades en Italia por ser coordinador del narcotráfico.

Este delincuente ingresó al país con documentación falsa de Rumania y buscaba continuar liderando enlaces internacionales para el tráfico de droga hacia Europa.