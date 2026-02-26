ESSA aclara que no hay afectación en la represa de Bocas tras ruptura de ataguía temporal

La Empresa Electrificadora de Santander (ESSA) informó que no existe afectación en la infraestructura de la represa de Bocas. Luego de la ruptura de una ataguía temporal ocasionada por las fuertes lluvias registradas el 12 y 13 de febrero.

De acuerdo con la empresa, la falla se presentó en una estructura independiente construida para adelantar obras de reparación y que no hace parte de la obra civil de la represa, ni cumple funciones de almacenamiento o regulación del embalse.

La situación se generó tras una creciente súbita del río Lebrija, producto de las intensas y persistentes precipitaciones. Según ESSA, la ruptura de la ataguía no compromete la estabilidad de la represa ni representa riesgo para la comunidad.

La emergencia ocurrió en la represa de Bocas, ubicada en el municipio de Girón, en límites con Lebrija, sector de la vereda Palmas.

Frente a lo ocurrido, la empresa radicó ante las autoridades competentes una declaratoria de contingencia ambiental como medida preventiva, en adhesión a la calamidad pública municipal declarada en Lebrija por las condiciones climáticas actuales.

La situación fue sustentada ante el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, donde se expusieron las acciones contempladas en los planes de contingencia para atender el evento.

La declaratoria también se enmarca en la alerta roja vigente emitida por el IDEAM, debido a las lluvias que continúan afectando varias zonas del departamento.