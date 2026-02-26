En libertad enfermera que había sido secuestrada en la región del Catatumbo

Catatumbo

En las últimas horas fue dejada en libertad la enfermera Andrea Rodríguez, quien había sido secuestrada el pasado 22 de diciembre del 2025 en el corregimiento de Aguas Claras, zona rural de Ocaña, en Norte de Santander.

Su plagio ocurrió cuando hombres armados llegaron hasta su vivienda y se la llevaron con rumbo desconocido.

Se pudo conocer que Rodríguez recuperó su libertad en horas de la madrugada de este jueves 26 de febrero, en el corregimiento de Venadillo, ubicado entre los municipios de Ocaña (Norte de Santander) y Río de Oro (Cesar).

De momento se desconoce el estado de salud actual de la mujer, mientras las autoridades tratan de establecer quienes fueron los responsables de este secuestro.

Recordemos que en la región del Catatumbo continúan secuestrados un médico y otra enfermera, quienes fueron plagiados para el mes de enero en zona rural de Teorama. De ellos se desconoce su paradero.