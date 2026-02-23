Gaula de la Policía rescata a dos ingenieros que habían sido secuestrados en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció la historia que vivieron dos ingenieros agrónomos y un menor de edad que fueron secuestrados en zona rural de Ibagué por un grupo de delincuencia común.

Los hechos sucedieron en la vereda Llanos del Combeima que hace parte del corregimiento 16, a donde las personas fueron citadas supuestamente para adelantar un negocio, pero terminaron siendo amenazadas con arma de fuego e intimidadas.

En medio del secuestro, los delincuentes obligaron a las víctimas a enviar mensajes a sus familiares para que reunieran $50 millones como pago del rescate o sino atentarían contra su vida.

“Mire que nos tienen los gaitanistas nos están pidiendo $50 millones para dejarnos ir, haga lo que más pueda, rebúsquela como pueda, préstela por ahí, porque no podemos hacer más nada, dicen que si no mandamos esa plata nos matan, busque lo que más pueda y hable con ellos, sino puede conseguir más plata”, dice con voz entrecortada uno de los secuestrados en un audio enviado a sus familiares.

Según, reveló el Gaula de la Policía, en una operación desarrollada se logró rescatar a las tres personas secuestradas mediante la modalidad denominada falso servicio. Las victimas habían sido contactadas a través de redes sociales y citadas para negociar un predio, al llegar al lugar fueron sometidas a maltrato físico y psicológico.

Las autoridades lograron evitar el pago del rescate debido a que los familiares de las víctimas denunciaron ante el Gaula de la Policía que activó la un dispositivo que permitió la detención de dos personas en flagrancia y el rescate de los secuestrados.