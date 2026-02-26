Cuba reveló que tripulantes de lancha estadounidense interceptada en sus aguas son cubanos

El Ministerio del Interior confirmó que tanto las 10 personas que estaban en la lancha rápida y que dispararon a sus oficiales son “cubanos residentes en Estados Unidos”. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía Ministerio del Interior de Cuba)

Cuba denunció un intento de infiltración con “fines terroristas” luego de confirmar la la muerte de cuatro personas que viajaban en una lancha rápida que está registrada en la Florida (Estados Unidos).

La Habana asegura que la lancha fue interceptada en aguas territoriales y que, al momento de acercarse, los 10 tripulantes atacaron a los uniformados. El enfrentamiento resultó en 4 muertos y 7 heridos (6 en la lancha rápida y un uniformado).

¿Quiénes estaban en la lancha rápida?

Según el Ministerio del Interior, las 10 personas que ocupaban la lancha y dispararon a sus oficiales son “cubanos residentes en Estados Unidos” y aseguran que la mayoría tiene historial “conocido de actividad delictiva y violenta”.

De momento han sido identificadas siete personas:

Amijail Sánchez González (herido).

Leordan Enrique Cruz Gómez (herido).

Conrado Galindo Sariol (herido).

José Manuel Rodríguez Castelló (herido).

Cristian Ernesto Acosta Guevara (herido).

Roberto Azcorra Consuegra (herido).

Michel Ortega Casanova (muerto).

Por ahora no se ha confirmado la identidad de las otras tres personas que fallecieron a bordo de la lancha rápida.

¿Qué había en la lancha?

La autoridad cubana afirma que luego del ataque y durante la revisión de la embarcación encontraron fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cócteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje.

Le interesa: Estados Unidos autoriza venta de petróleo a Cuba, ¿Cuáles son las condiciones?

¿Qué se sabe de la lancha?

La embarcación civil involucrada en el tiroteo está matriculada en Florida bajo el serial FL7726SH. Según medios estadounidenses, esta lancha está registrada a un hombre cubano de 65 años que nació en Cuba pero vive en Miami.

Agentes del FBI conversaron con el propietario de la lancha quien denunció el robo de la embarcación, que estaba atracada en un puerto deportivo de los Cayos de Florida, y de momento no se le considera como sospechoso.

Lancha rápida estadounidense involucrada en el tiroteo en aguas territoriales cubanas. (Foto: Cortesía Ministerio del Interior de Cuba) Ampliar Lancha rápida estadounidense involucrada en el tiroteo en aguas territoriales cubanas. (Foto: Cortesía Ministerio del Interior de Cuba) Cerrar

La investigación previa

Según Cuba, como parte de la investigación se logró la detención en la isla de Duniel Hernández Santos, se asegura que fue “enviado desde los Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada, quien en estos momentos se encuentra confeso de sus acciones”.

Preliminarmente el gobierno cubano ha asegurado que “los detenidos tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”.